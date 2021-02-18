Вірменія схвалила застосування в країні російської вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян заявила, що в країні схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Вакцинація запланована на початок березня.

"Професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V". По Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити", - сказала Аванесян.

За її словами, в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.

"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", - сказала Аванесян.