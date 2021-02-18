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Вірменія схвалила застосування в країні російської вакцини від COVID-19

Новость на русском → Єреван, Четвер 18 лютого 2021 12:35
Вірменія схвалила застосування в країні російської вакцини від COVID-19 Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Вірменії Анаіт Аванесян заявила, що в країні схвалили застосування вакцин проти коронавірусу компаній "Супутник V", AstraZeneca і Pfizer. Вакцинація запланована на початок березня.

Про це повідомляє "Новини-Вірменія".

"Професійна комісія схвалила застосування AstraZeneca, Pfizer і "Супутник V". По Pfizer є питання, пов'язані з температурним режимом, які необхідно забезпечити", - сказала Аванесян.

За її словами, в першу чергу будуть робити щеплення людям, які входять у групу ризику.

"Це особи старше 65 років, медпрацівники, хронічні хворі, бенефіціарії і співробітники закритих установ та інші. На цей час діти в програму вакцинації не входять", - сказала Аванесян.

Нагадаємо, Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.

Крім того, раніше повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V". Причому цією вакциною щеплять, в тому числі, угорських військових.

Також РБК-Україна писало, що Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини, перші дози повинні прибути найближчими днями.

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