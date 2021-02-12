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Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V"

Новина українською → Будапешт, Пятница 12 февраля 2021 14:56
Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V" Фото: вакцина "Спутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С сегодняшнего дня Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V". Эту вакцину на первом этапе получат, в том числе, венгерские военные.

Об этом заявила главный врач страны Сесилия Мюллер, передает atv.hu.

По ее словам, в первом раунде применения российской вакцины будет использовано около 2 600 доз, которые получат люди в Центральном госпитале Южного Пешта, госпиталях Св. Имре и Св. Иоанна в Будапеште, а также в Медицинском центре Венгерской армии.

Кроме того, Мюллер отметила, что на сегодня в стране насчитывается до 70 случаев заражения британским штаммом COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Черногория разрешила закупку российской вакцины "Спутник V".

Также стало известно, что Европейский лекарственный регулятор до сих пор не получил заявку от России на регистрацию "Спутника V", хотя российская сторона утверждает обратное. Российский производитель только получил научные рекомендации по разработке вакцины от COVID, а также "Спутник V" вошел в список лекарств и вакцин, которые получили научные рекомендации регулятора.

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