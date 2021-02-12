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Черногория разрешила закупку российской вакцины "Спутник V"

Новина українською → Черногория, Пятница 12 февраля 2021 01:12
Черногория разрешила закупку российской вакцины "Спутник V"
Автор: Даша Харченко

Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории разрешил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первые дозы должны прибыть в государство в течение следующей недели

Об этом сообщает черногорская газета Vijesti.

По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране зарегистрировали более 67 тысяч случаев заболевания.

"Институт лекарственных средств и медицинских изделий выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины «Спутник V", - уточняется в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

Добавим, в европейском регуляторе EMA заявили, что еще не получали документов на регистрацию российской вакцины от COVID-19.

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