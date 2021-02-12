Черногория разрешила закупку российской вакцины "Спутник V"

Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории разрешил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Первые дозы должны прибыть в государство в течение следующей недели

По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране зарегистрировали более 67 тысяч случаев заболевания. "Институт лекарственных средств и медицинских изделий выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины «Спутник V", - уточняется в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

Добавим, в европейском регуляторе EMA заявили, что еще не получали документов на регистрацию российской вакцины от COVID-19.