В Армении проходят внеочередные парламентские выборы

Фото: флаг Армении (flagi.in.ua)

Внеочередные парламентские выборы в Армении будут проходить с 8:00 до 20:00 воскресенья, 9 декабря

Сегодня, 9 декабря 2018, в Армении проходят первые в истории страны внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на news.am.

Как сообщается, для проведения выборов было открыто 2010 избирательных участков, 479 из которых открыты в столице страны - Ереване. Избирательные участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00 по ереванскому времени.

Отмечается, что поскольку Армения стала парламентской республикой, победитель данных выборов получит всю полноту власти в стране. За место в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам - 7%. Предел явки на выборах не предусмотрен.

Кроме того, социологические опросы говорят, что победу на парламентских выборах одержит и. о. премьер-министра Никол Пашинян, который возглавляет блок "Мой шаг". Шансы на второе место имеют Республиканская партия Армении, которая является бывшей партией власти, и партия "Процветающая Армения".

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное Собрание Армении на специальном заседании в четверг, 1 ноября, второй раз не избрало председателем правительства единственного претендента - Никола Пашиняна. Согласно Конституции Армении, парламент должен быть распущен, поскольку дважды не избрал главу правительства.

Позже стало известно, что президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.