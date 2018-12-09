У Вірменії завершилися вибори в парламент

Фото: вибори у Вірменії (Vzglyad.az)

У виборах брали участь дев'ять партій і два передвиборних блоку

У Вірменії в неділю, 9 грудня, завершилися позачергові парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Вірменії".

Як повідомляється, у виборах брали участь дев'ять партій і два передвиборних блоку, в тому числі очолювана екс-прем'єром Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія.

У ході голосування в поліцію надійшло 26 повідомлень про виборчі порушення, в Слідчий комітет 12 повідомлень, які стосуються випадків подвійного голосування, порушення таємниці голосування та перешкоджання голосуванню.

Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для блоків - 7%. Парламент складатиметься з 105 депутатів. Для стабільної більшості необхідно отримати 54% місць у парламенті.

Раніше РБК-Україна писало, що для проведення виборів було відкрито 2 тис.10 виборчих дільниць, 479 з яких відкриті в столиці країни Єревані.

Нагадаємо, Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні у четвер, 1 листопада, другий раз не обрав головою уряду єдиного претендента - Ніколу Пашиняна. Згідно з Конституцією Вірменії, парламент повинен бути розпущений, оскільки двічі не обрав главу уряду.

Пізніше стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення позачергових парламентських виборів 9 грудня 2018 року.