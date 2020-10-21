В Армении временно запретили ввоз товаров из Турции

Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)

Правительство Армении временно запретило импорт товаров из Турции. Это связано с поддержкой турками Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает сайт армянского правительства.

Ограничения будут действовать с 31 декабря 2020 года. Отмечается, что запрет введен в целях безопасности и прекращения финансирования турецкого бюджета армянами.

"Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны", - сказано в заявлении.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе уже не имеет дипломатического решения. При этом он заявляет, что армянская власть была готова урегулировать вопрос на основе взаимных компромиссов.

Напомним, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, в то время как Азербайджан грозит разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая пойдет на такой шаг.