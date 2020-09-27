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В Армении допустили признание независимости Нагорного Карабаха

Ереван, Воскресенье 27 сентября 2020 17:33
В Армении допустили признание независимости Нагорного Карабаха
Фото: Никол Пашинян (facebook.com / nikol pashinyan)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Этот вопрос уже в повестке дня армянского правительства.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны.

"Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил он.

Պատասխանում եմ ԱԺ պատգամավորների հարցերին։

Պատասխանում եմ ԱԺ պատգամավորների հարցերին։

Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Воскресенье, 27 сентября 2020 года.

Отметим, Нагорно-Карабахская республика или республика Арцах была создана после референдума в 1991 году. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признало республику Арцах.

Напомним, сегодня Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Министерства обороны Азербайджана, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.

Кроме того, президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины Политика АрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян
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