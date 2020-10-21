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У Вірменії тимчасово заборонили ввезення товарів з Туреччини

Єреван, Середа 21 жовтня 2020 16:47
У Вірменії тимчасово заборонили ввезення товарів з Туреччини
Фото: Нікол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Вірменії тимчасово заборонив імпорт товарів з Туреччини. Це пов'язано з підтримкою турками Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє сайт вірменського уряду.

Обмеження будуть діяти до 31 грудня 2020 року. Зазначається, що заборона введена в цілях безпеки і припинення фінансування турецького бюджету вірменами.

"Забороною на імпорт товарів турецького походження припиняється фінансування турецької державної скарбниці з вірменських джерел, і в той же час припиняється можливість проникнення можливих загроз у Вірменію через імпорт товарів кінцевого споживання з вороже налаштованої країни", - сказано в заяві.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі вже не має дипломатичного вирішення. При цьому він заявляє, що вірменська влада була готова врегулювати питання на основі взаємних компромісів.

Нагадаємо, уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, у той час як Азербайджан загрожує розірвати дипломатичні відносини з будь-якою країною, яка піде на такий крок.

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