Арктика без Китаю: Пекін згортає проєкти з Росією через загрозу західних санкцій

Китай поступово згортає активність у проєктах в Арктиці, оскільки співпраця з Росією не є повноцінною альтернативою Заходу та несе значні санкційні ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, хоча загальний обсяг іноземних інвестицій Пекіна в межах ініціативи "Один пояс, один шлях" зростає, арктичний напрямок втрачає пріоритетність.
Це зумовлено високими ризиками, складною логістикою та зростаючою геополітичною напруженістю.
Наразі Росія залишається фактично єдиним майданчиком для китайської експансії в регіоні, проте нові масштабні ініціативи не з’являються.
П’ять із шести спільних проєктів були погоджені ще до 2022 року, а один із них вже закрили через проблеми з реалізацією.
СЗР наголошує, що головною перешкодою для китайського капіталу є міжнародні санкції, запроваджені проти РФ через агресію проти України.
Обмеження у фінансовому секторі, відсутність доступу до технологій та проблеми з міжнародним страхуванням роблять великі проєкти надто небезпечними для Пекіна.
У таких умовах Росія перетворюється на токсичного партнера, що веде до втрати нею інвестиційних можливостей та технологічного доступу навіть у стратегічних регіонах.
Нагадаємо, офіційний Пекін неодноразово заявляв про свою нібито "нейтральну" позицію. Зокрема, у МЗС Китаю заперечили використання подвійних стандартів у реагуванні на міжнародні кризи та закликали до мирних переговорів.
Водночас китайська сторона стверджує, що не має важелів впливу на Росію для припинення бойових дій.
У Пекіні також зробили нову заяву щодо війни, наголосивши на необхідності поваги до територіальної цілісності всіх країн, проте уникаючи прямого засудження агресії РФ.
Разом з тим, США продовжують тиснути на КНР з метою обмеження підтримки російського військово-промислового комплексу. Очікується, що Україна та США попросять Пекін вжити конкретних кроків для послаблення Москви та припинення постачання товарів подвійного призначення.