Арктика без Китаю: Пекін згортає проєкти з Росією через загрозу західних санкцій

Причини скорочення інвестицій

За даними розвідки, хоча загальний обсяг іноземних інвестицій Пекіна в межах ініціативи "Один пояс, один шлях" зростає, арктичний напрямок втрачає пріоритетність.

Це зумовлено високими ризиками, складною логістикою та зростаючою геополітичною напруженістю.

Наразі Росія залишається фактично єдиним майданчиком для китайської експансії в регіоні, проте нові масштабні ініціативи не з’являються.

П’ять із шести спільних проєктів були погоджені ще до 2022 року, а один із них вже закрили через проблеми з реалізацією.

Вплив санкцій на співпрацю

СЗР наголошує, що головною перешкодою для китайського капіталу є міжнародні санкції, запроваджені проти РФ через агресію проти України.

Обмеження у фінансовому секторі, відсутність доступу до технологій та проблеми з міжнародним страхуванням роблять великі проєкти надто небезпечними для Пекіна.

У таких умовах Росія перетворюється на токсичного партнера, що веде до втрати нею інвестиційних можливостей та технологічного доступу навіть у стратегічних регіонах.