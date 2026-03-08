RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Арктика без Китая: Пекин сворачивает проекты с Россией из-за угрозы западных санкций

17:20 08.03.2026 Вс
2 мин
Сотрудничество с Россией вдруг оказалось дороже любых выгод
aimg Сергей Козачук
Фото: Китай выходит из арктических проектов РФ из-за санкций (Getty Images)

Китай постепенно сворачивает активность в проектах в Арктике, поскольку сотрудничество с Россией не является полноценной альтернативой Западу и несет значительные санкционные риски.

Причины сокращения инвестиций

По данным разведки, хотя общий объем иностранных инвестиций Пекина в рамках инициативы "Один пояс, один путь" растет, арктическое направление теряет приоритетность.

Это обусловлено высокими рисками, сложной логистикой и растущей геополитической напряженностью.

Сейчас Россия остается фактически единственной площадкой для китайской экспансии в регионе, однако новые масштабные инициативы не появляются.

Пять из шести совместных проектов были согласованы еще до 2022 года, а один из них уже закрыли из-за проблем с реализацией.

Влияние санкций на сотрудничество

СВР отмечает, что главным препятствием для китайского капитала являются международные санкции, введенные против РФ из-за агрессии против Украины.

Ограничения в финансовом секторе, отсутствие доступа к технологиям и проблемы с международным страхованием делают крупные проекты слишком опасными для Пекина.

В таких условиях Россия превращается в токсичного партнера, что ведет к потере ею инвестиционных возможностей и технологического доступа даже в стратегических регионах.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Напомним, официальный Пекин неоднократно заявлял о своей якобы "нейтральной" позиции. В частности, в МИД Китая отрицали использование двойных стандартов в реагировании на международные кризисы и призвали к мирным переговорам.

В то же время китайская сторона утверждает, что не имеет рычагов влияния на Россию для прекращения боевых действий.

В Пекине также сделали новое заявление о войне, подчеркнув необходимость уважения территориальной целостности всех стран, однако избегая прямого осуждения агрессии РФ.

Вместе с тем, США продолжают давить на КНР с целью ограничения поддержки российского военно-промышленного комплекса. Ожидается, что Украина и США попросят Пекин предпринять конкретные шаги для ослабления Москвы и прекращения поставок товаров двойного назначения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаКитайАрктика