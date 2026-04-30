UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Археолог Бутягін після повернення до РФ зробив цинічну заяву про розкопки в Криму

22:13 30.04.2026 Чт
2 хв
Коли росіянин планує повернутись до злочинної діяльності?
aimg Валерій Ульяненко
фото: російський археолог Олександр Бутягін (Getty Images)

Російський археолог Олександр Бутягін, якого Польща віддала Росії в межах обміну, заявив, що продовжуватиме проведення незаконних розкопок у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Вести".

Читайте також: Україна зробила заяву після обміну археолога Бутягіна між Польщею та РФ

За словами Бутягіна, він не лише не збирається завершувати незаконні розкопки, а й хоче встигнути відновити археологічні дослідження влітку 2026 року.

Російський археолог зазначив, що питання наразі полягає лише в тому, чи встигне він організувати експедицію до того часу.

"Там необхідно ще додати звіти, а оскільки я втратив п’ять місяців, то це великий термін. Думаю, що можливо в моє становище увійдуть люди. І я думаю, що роботи мають бути продовжені", - заявив він.

Що відомо про справу Бутягіна

Олександр Бутягін - 54-річний російський археолог, який із 1993 року працює в Ермітажі. З кінця 90-х років він керував експедиціями в окупованій нині Керчі.

Росіянина затримали на початку грудня минулого року в Польщі, коли він прямував транзитом із Нідерландів до Балкан. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки діли за дорученням варшавської прокуратури.

Україна інкримінує науковцю умисне часткове знищення археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у тимчасово окупованому Криму. Збитки від незаконних робіт на об’єкті культурної спадщини оцінюють у понад 200 млн гривень.

Наприкінці 2025 року Київ звернувся до Варшави з запитом про екстрадицію Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності за незаконні розкопки на окупованому півострові.

У березні окружний суд у Варшаві визнав допустимою екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України. Рішення польського суду розлютило країну-агресорку.

Проте у вівторок, 28 квітня, Польща в межах обміну з Росією передала їй Бутягіна. Це підтвердив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський та The Guardian.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
