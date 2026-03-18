Польща екстрадує до України російського археолога Бутягіна, який проводив розкопки в Криму

Окружний суд у Варшаві визнав допустимою екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України, де його підозрюють у знищенні археологічної пам’ятки в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Адвокат Бутягіна Адам Доманський після засідання, яке відбулося у середу, 18 березня, зазначив, що аргументи сторони захисту не переконали суд.

"Суд визнав юридичну допустимість видачі Олександра Бутягіна українській стороні, - зазначив він. - Ми подамо скаргу на це рішення, чекаємо на надсилання письмового обґрунтування".

Реакція Росії

Рішення польського суду викликало реакцію в Росії.

Глава федерального агентства "Россотрудничество" Євген Примаков назвав тих, хто ухвалив рішення про екстрадицію, "монстрами".

Що відомо про справу Бутягіна

Бутягіна затримали на початку грудня 2025 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі за дорученням прокуратури у Варшаві. Це сталося під час його транзитної поїздки через Польщу з Нідерландів до Балкан.

Українська сторона підозрює археолога в умисному частковому знищенні археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у Керчі на території окупованого Криму.

Збитки оцінюються у понад 200 млн гривень.

Довідка. Олександр Бутягін - 54-річний археолог, який працює в Ермітажі з 1993 року. Він спеціалізується на дослідженні античних пам’яток Північного Причорномор’я та керував експедиціями у Керчі з кінця 1990-х років.

