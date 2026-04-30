Археолог Бутягин после возвращения в РФ сделал циничное заявление о раскопках в Крыму

По словам Бутягина, он не только не собирается завершать незаконные раскопки, но и хочет успеть возобновить археологические исследования летом 2026 года.

Российский археолог отметил, что вопрос пока заключается лишь в том, успеет ли он организовать экспедицию к тому времени.

"Там необходимо еще добавить отчеты, а поскольку я потерял пять месяцев, то это большой срок. Думаю, что возможно в мое положение войдут люди. И я думаю, что работы должны быть продолжены", - заявил он.

Что известно о деле Бутягина

Александр Бутягин - 54-летний российский археолог, который с 1993 года работает в Эрмитаже. С конца 90-х годов он руководил экспедициями в оккупированной ныне Керчи.

Россиянина задержали в начале декабря прошлого года в Польше, когда он следовал транзитом из Нидерландов на Балканы. Сотрудники Агентства внутренней безопасности действовали по поручению варшавской прокуратуры.

Украина инкриминирует ученому умышленное частичное уничтожение археологического комплекса "Древний город Мирмекион" во временно оккупированном Крыму. Убытки от незаконных работ на объекте культурного наследия оцениваются в более 200 млн гривен.

В конце 2025 года Киев обратился в Варшаву с запросом об экстрадиции Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности за незаконные раскопки на оккупированном полуострове.