Стадіон у сльозах: Мессі зіграв останній домашній матч за збірну Аргентини

П'ятниця 05 вересня 2025 17:37
UA EN RU
Стадіон у сльозах: Мессі зіграв останній домашній матч за збірну Аргентини Ліонель Мессі (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Найкращий бомбардир в історії збірної Аргентини Ліонель Мессі провів останній домашній матч у складі національної команди. Це сталося в ніч з 4 на 5 вересня у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Мессі зіграв останній домашній матч за збірну Аргентини

Зустріч 17-го туру відбору завершилася з рахунком 3:0 на користь "альбіселесте". Матч проходив на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі. Капітан збірної Аргентини відзначився дублем: на 39-й хвилині забив після передачі Хуліана Альвареса, а на 80-й оформив другий гол, скориставшись помилкою суперників у штрафному майданчику.

Ця гра стала для Мессі 194-ю у футболці збірної Аргентини. На рахунку форварда вже 114 голів, і обидва показники є рекордними для національної команди.

Емоційне прощання

Після фінального свистка Мессі звернувся до вболівальників, не приховуючи хвилювання.

"Це завжди задоволення - грати в Аргентині з нашими людьми. Ми насолоджувалися матчем після матчу стільки років. Я дуже щасливий. Закінчити таким чином - я завжди про це мріяв", - цитує Мессі ESPN.

"Я відчуваю так багато емоцій. Я так багато пережив на цьому полі. Я завжди був радий виступати в Аргентині з нашими співвітчизниками. Багато років ми насолоджувалися одним матчем за іншим. Я дуже радий, що я ставлю крапку таким чином, тут. Це те, про що я завжди мріяв", - додав футболіст.

Останній матч відбору - без Мессі

Аргентині залишилося провести ще один поєдинок відбору - на виїзді проти Еквадору 10 вересня. Однак Мессі вже заявив, що участі в ньому не візьме.

"Я розмовляв [з головним тренером Ліонелем] Скалоні, і він вирішив, що мені варто відпочити. І не їхати до Еквадору, бо я досі відновлююся після травми", - пояснив футболіст.

Чи зіграє Мессі на ЧС-2026

Після перемоги на чемпіонаті світу-2022 Мессі зізнався, що, ймовірно, не братиме участі у наступному мундіалі. Втім, після поєдинку з Венесуелою він визнав, що остаточного рішення ще немає.

"Через мій [38-річний] вік найбільш логічно було б припустити, що мене не буде. Але ми майже впритул до турніру, тож я вмотивований на ньому виступити. Я йду від дня до дня, залежно від того, як почуваюся. Я б вважав за краще не грати на турнірі, якщо не буду добре почуватися. Тож подивимося. Я ще не прийняв рішення щодо чемпіонату світу", - заявив Ліонель.

Досягнення у збірній

  • Провів 194 матчі та забив 114 голів.
  • Виграв чемпіонат світу-2022, Копа Америка (2021, 2024), Олімпіаду-2008, Фіналіссіму-2022 та Кубок чемпіонів КОНМЕБОЛ-УЄФА.
  • Став найрезультативнішим гравцем і рекордсменом за кількістю матчів у складі збірної.

Збірна Аргентини вже достроково гарантувала собі вихід на ЧС-2026, ставши першою серед команд Південної Америки, хто оформив путівку на турнір у США.

