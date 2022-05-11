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Арестович рассказал, следует ли ожидать нового вторжения из Беларуси

Фото: советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной, но беспокоится не стоит, поскольку это плановые учения и нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, - ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что - сами (белорусские войска, - ред.) пойдут?", - заявил Арестович.

Он также рассказал, что сейчас на территории Беларуси находится минимальное количество российских военных. При этом там нет наступательных групп.

Напомним, разведка США предупредила о возможной эскалации в войне РФ против Украины.

Ранее Арестович объяснил, почему ядерного удара по Киеву не будет.

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Война России против УкраиныАлексей Арестович