Арестович рассказал, следует ли ожидать нового вторжения из Беларуси

Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной, но беспокоится не стоит, поскольку это плановые учения и нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".
"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, - ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что - сами (белорусские войска, - ред.) пойдут?", - заявил Арестович.
Он также рассказал, что сейчас на территории Беларуси находится минимальное количество российских военных. При этом там нет наступательных групп.
Напомним, разведка США предупредила о возможной эскалации в войне РФ против Украины.
Ранее Арестович объяснил, почему ядерного удара по Киеву не будет.
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