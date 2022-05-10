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Разведка США предупредила о возможной эскалации в войне РФ против Украины

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Вторник 10 мая 2022 17:34
Разведка США предупредила о возможной эскалации в войне РФ против Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В ближайшие месяцы ход событий в войне РФ против Украины может приобрести более непредсказуемый ход. С большой вероятностью ожидается эскалация конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацразведки США Эврил Хэйнс.

“В ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория", - заявила глава разведывательного органа США.

Ранее мы сообщали, что российские войска начали новое наступление в Украине, и оккупанты поставили перед собой несколько задач на востоке и юге нашей страны. Таким образом началась вторая фаза войны.

Также мы писали, что, по мнению Алексея Арестовича, российское наступление на Донбассе может продлиться в течение двух-трех недель с момента его начала. Потому что у противника скоро закончатся резервы.

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