Возвращение Квин закрыло вопрос. Арестович объяснил, почему не будет ядерного удара по Киеву

Ядерного удара по Киеву не будет, поскольку Россия не отважится на такой шаг. Кроме того, в столицу вернулась временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вместе с американскими дипломатами, что говорит о безопасности пребывания в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".