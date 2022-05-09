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Возвращение Квин закрыло вопрос. Арестович объяснил, почему не будет ядерного удара по Киеву

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Киев, Понедельник 09 мая 2022 00:59
Возвращение Квин закрыло вопрос. Арестович объяснил, почему не будет ядерного удара по Киеву Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Роман Мирончук

Ядерного удара по Киеву не будет, поскольку Россия не отважится на такой шаг. Кроме того, в столицу вернулась временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вместе с американскими дипломатами, что говорит о безопасности пребывания в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью "Фейгин Live".

"Кристина Квин сегодня вернулась с американскими дипломатами в посольство Соединенных Штатов в Киев, чем окончательно закрыла вопрос возможного ядерного удара по Киеву", - заявил Арестович.

Напомним, Квин поделилась впечатлениями от возвращения в Киев и раскрыла дальнейшие планы американского представительства в Украине.

Стоит отметить, что в Киев в апреле вернулись дипломаты 16 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

Позже в столицу Украины вернулись еще дипломаты Австрии, Нидерландов, Британии, Венгрии, Швеции, Дании, Южной Кореи, Канады и др.

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Война России против Украины Алексей Арестович
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