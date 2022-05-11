Арестович розповів, чи слід очікувати нового вторгнення з Білорусі

Білорусь оголосила розгортання військ на кордоні з Україною , але турбуватися не варто, оскільки це планові навчання і немає жодних ознак підготовки наступу на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю " Фейгін Live ".

"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, - ред.) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що - самі (білоруські війська, - ред.) підуть?",- заявив Арестович.

Він також розповів, що зараз на території Білорусі знаходиться мінімальна кількість російських військових. При цьому там немає наступальних груп.