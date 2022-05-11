Арестович рассказал, следует ли ожидать нового вторжения из Беларуси

Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной , но беспокоится не стоит, поскольку это плановые учения и нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в интервью " Фейгин Live ".

"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, - ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что - сами (белорусские войска, - ред.) пойдут?", - заявил Арестович.

Он также рассказал, что сейчас на территории Беларуси находится минимальное количество российских военных. При этом там нет наступательных групп.