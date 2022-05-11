Арестович розповів, чи слід очікувати нового вторгнення з Білорусі
Білорусь оголосила розгортання військ на кордоні з Україною, але турбуватися не варто, оскільки це планові навчання і немає жодних ознак підготовки наступу на українську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю "Фейгін Live".
"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, - ред.) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що - самі (білоруські війська, - ред.) підуть?",- заявив Арестович.
Він також розповів, що зараз на території Білорусі знаходиться мінімальна кількість російських військових. При цьому там немає наступальних груп.
Нагадаємо, розвідка США попередила про можливу ескалацію у війні РФ проти України.
Раніше Арестович пояснив, чому ядерного удару по Києву не буде.
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