Арестович назвал условия смены позиции Украины по воде для Крыма. МИД резко отреагировал

Отметим, Арестович в интервью "Телеграфу" отметил, что позиция официального Киева по воде для Крыма может измениться с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, в обмен на полное выполнение и вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на украинских условиях.

Но в МИД отмечают, что позиция Украины остается неизменной.

"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должно полностью осознавать свою ответственность", - отметил Николенко.

Он добавил, что невыполнение Россией международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы.

Обновлено от 14:20

На своем Facebook Арестович уточнил, что журналист спрашивал, существуют ли сценарии, при которых Украина может дать воду в Крым.

"Сугубо теоретически - если РФ пойдет на очень существенные уступки на наших условиях. Но она не пойдет. Поэтому, я о таких сценариях не говорю", - отметил он.