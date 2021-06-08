Арестович назвав умови зміни позиції України щодо води для Криму. МЗС різко відреагував

Зазначимо, Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" зазначив, що позиція офіційного Києва щодо води для Криму може змінитися з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, в обмін на повне виконання і виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на українських умовах.

Але в МЗС зазначають, що позиція України залишається незмінною.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що невиконання Росією міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи.

Оновлене від 14:20

На своєму Facebook Арестович уточнив, що журналіст запитував, чи існують сценарії, при яких Україна може дати воду до Криму.

"Суто теоретично - якщо РФ піде на дуже істотні поступки на наших умовах. Але вона не піде. Тому, я про такі сценарії не кажу", - зазначив він.