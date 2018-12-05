Арестованные в Грузии украинцы объявили голодовку

Фото: задержанные украинцы (facebook.com/Семен Семенченко)

Задержанные не согласны с предъявленными им обвинениями

Задержанные в Тбилиси шесть украинцев и один гражданин Грузии объявили во вторник в знак протеста голодовку. Об этом сообщил один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили, передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

Адвокат рассказал, что задержанные не согласны с предъявленными им обвинениями.

Напомним, 4 декабря Тбилисский городской суд избрал меру пресечения шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия украинцам. В частности, суд избрал заключение в качестве меры пресечения для шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии.

Задержанным в ходе спецоперации в Тбилиси гражданам Украины Главная прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения.

При этом шесть украинских граждан, задержанных в Тбилиси, не признают предъявленные им прокуратурой Грузии обвинения. Как сказал адвокат, задержанные отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. Украинцы утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.

Как известно, во время операции, проведенной в воскресенье, 2 декабря, в гостиницах "Гуриас" и "Альянс", что в Тбилиси, задержали 6 граждан Украины и одного грузина. В МВД Грузии сообщили, что в результате обыска в гостиничных номерах у задержанных были изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы.