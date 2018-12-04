Задержанные в Тбилиси украинцы не признают обвинения, - адвокат

Фото: флаг Грузии (ru.torange.biz)

Задержанные утверждают, что приехали в Грузию с туристической целью

Шесть украинских граждан, задержанных в Тбилиси, не признают предъявленные им прокуратурой Грузии обвинения. Об этом сообщил адвокат задержанных Георгий Ростомашвили, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Адвокат рассказал, что задержанные отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения, они утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.

Адвокаты задержанных сообщили, что им предъявлены обвинения по частям 3 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств).

Кроме того, как сообщалось ранее, правоохранители выясняют, привлекались ли они к политическим процессам в Грузии.

Защита намерены добиваться освобождения задержанных без назначения им меры пресечения.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание граждан Украины в Тбилиси 2 декабря в ходе операции в гостиницах "Гуриас" и "Альянс".