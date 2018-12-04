ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Задержанные в Тбилиси украинцы не признают обвинения, - адвокат

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 03:16
Задержанные в Тбилиси украинцы не признают обвинения, - адвокат
Фото: флаг Грузии (ru.torange.biz)

Задержанные утверждают, что приехали в Грузию с туристической целью

Шесть украинских граждан, задержанных в Тбилиси, не признают предъявленные им прокуратурой Грузии обвинения. Об этом сообщил адвокат задержанных Георгий Ростомашвили, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Адвокат рассказал, что задержанные отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения, они утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.

Адвокаты задержанных сообщили, что им предъявлены обвинения по частям 3 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии (групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств).

Кроме того, как сообщалось ранее, правоохранители выясняют, привлекались ли они к политическим процессам в Грузии.

Защита намерены добиваться освобождения задержанных без назначения им меры пресечения.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание граждан Украины в Тбилиси 2 декабря в ходе операции в гостиницах "Гуриас" и "Альянс".

Задержанным в Грузии гражданам Украины назначили адвокатов, - МИД В Тбилиси задержали пятерых граждан Украины
Новости Украины ГрузияукраинцыЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь