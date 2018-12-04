Задержанным в Грузии украинцам предъявили официальные обвинения

Фото: главная прокуратура Грузии (kvira.ge)

Дата заседания суда по делу задержанных пока не известна

Задержанным в ходе спецоперации в Тбилиси гражданам Украины Главная прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечается, что обвинения предъявлены всем шестерым гражданам Украины и одному гражданину Грузии, которых задержали за приобретение и хранение оружия.

"Главная прокуратура уже предъявила обвинения задержанным", - заявили в ведомстве.

Информация о том, когда именно состоится заседание суда, пока неизвестна.

Как сообщили грузинские телеканалы, задержанный гражданин Грузии - Лука Чхетия, который явдяется бывшим грузинским военнослужащим. Он также воевал в добровольческом батальоне "Донбасс". Как заявил журналистам его отец, Серго Чхетия, Лука собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Ранее в МВД Грузии заявили, что в результате обыска в гостиничных номерах у задержанных были изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы.

Напомним, шесть украинских граждан, задержанных в Тбилиси, не признают предъявленные им прокуратурой Грузии обвинения. Как сказал адвокат Георгий Ростомашвили, задержанные отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. Украинцы утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.