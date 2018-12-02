В МВД Грузии подтвердили задержание украинцев в Тбилиси

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Грузинские правоохранители задержали 6 граждан Украины

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии подтвердило, что в Тбилиси задержали граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу грузинского МВД.

Как сообщается, во время операции, проведенной в воскресенье, 2 декабря, в гостиницах "Гуриас" и "Альянс", что в Тбилиси, задержали 6 граждан Украины и одного грузина.

"Во время обысков были изъяты пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас открыто уголовное производство по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ("Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств").

Грузинские правоохранители добавили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября. Цель приезда в страну пока выясняется.

Кроме того, правоохранителии выясняют, были ли привлечены задержанные украинцы к политическим процессам в Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 30 ноября, в Тбилиси в гостинице "Альянс" задержали 5 граждан Украины, в том числе бывшего военнослужащего Грузии Луку Чхетия.

Ранее РБК-Украина писало, что в городе Буско-Здруй (Польша) задержали гражданина Украины за хранение 0,5 кг марихуаны, таблеток экстази и анаболических препаратов.