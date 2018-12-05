Заарештовані в Грузії українці оголосили голодування

Фото: затримані українці (facebook.com/Семен Семенченко)

Затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями

Затримані в Тбілісі шість українців і один громадянин Грузії оголосили у вівторок на знак протесту голодування. Про це повідомив один з адвокатів затриманих Георгій Ростомашвілі, передає РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

Адвокат розповів, що затримані не згодні з пред'явленими їм звинуваченнями.

Нагадаємо, 4 грудня Тбіліський міський суд обрав запобіжний захід шістьом затриманим за підозрою в незаконному зберіганні зброї українцям. Зокрема, суд обрав висновок в якості запобіжного заходу для шістьох громадян України і одного громадянина Грузії.

Затриманим в ході спецоперації в Тбілісі громадянам України Головна прокуратура Грузії пред'явила офіційні звинувачення.

При цьому шість українських громадян, затриманих у Тбілісі, не визнають пред'явлені їм прокуратурою Грузії звинувачення. Як сказав адвокат, затримані відмовилися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. Українці стверджують, що прибули до Грузії з туристичною метою.

Як відомо, під час операції, проведеної в неділю, 2 грудня, у готелях "Гуріас" і "Альянс", що в Тбілісі, затримали 6 громадян України і одного грузина. У МВС Грузії повідомили, що в результаті обшуку в готельних номерах у затриманих були вилучені вогнепальні пістолети систем Beretta та Макарова, автоматичне саморобну вогнепальну зброю і різного роду боєприпаси.