Арест руководства АРМА, еще одна "бронза" на Олимпиаде, пожары в Турции: новости за 29 июля

Руководство Нацагентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) отстранили и отправили под домашний арест, пловец Михаил Романчук принес Украине еще одну "бронзу" на Олимпиаде, в Турции бушуют лесные пожары. Подробнее о том, что произошло в четверг, 29 июля - в материале РБК-Украина.

Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

Временно исполняющего обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его зама и начальника управления отстранили от должностей. Их подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне ГБР вместе с СБУ разоблачили злоупотребления в руководстве АРМА. По данным следствия, в течение августа-декабря 2020 временный и.о. главы, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

Дело о слежке за послом США в Украине: установлены подтверждающие факты, следствие продлено

Печерский районный суд города Киева продлил до конца текущего года сроки расследования дела о слежке за бывшим послом Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович. Национальная полиция обнаружила данные, которые могут подтвердить факт преступления.

В ходе радиотехнической разведки территории около посольства США в Киеве полицией были зафиксированы "возможные факты слежки, которые подлежат дальнейшей проверке". В дальнейшем правоохранители намерены направить в США запрос о международной правовой помощи, а именно о допросе лиц, которым известны данные о слежке за Йованович.

"Бронза" Романчука с ноткой грусти и проигрыш Свитолиной: итоги дня на Олимпиаде

Украина в шестой медальный день Олимпийских игр в Токио получила еще одну, уже четвертую, награду ОИ-2020. "Бронзу" принес пловец Михаил Романчук.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться дальше полуфинала Олимпиады-2020 в Токио. В двух сетах она уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушевой.

Подробнее о выступлениях украинских спортсменов на Олимпиаде 29 июля - в материале РБК-Украина.

День молодежи перенесли на другую дату: когда будет отмечать Украина

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес празднование Дня молодежи в Украине. С 2022 года День молодежи будут отмечать 12 августа.

В то же время указ президента от 22 июня 1994 года № 323 "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня утратил силу.

Лесные пожары в Турции снова дошли до Мармариса: туристов эвакуируют

Лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса. Несколько отелей, которые прилегают к опасной зоне, уже эвакуировали.

Сообщается, что лесной пожар вспыхнул по неизвестной причине. Пламя быстро распространилось по обширной территории, в район бедствия направили большое количество лесных бригад и вертолетов. Власти Турции уже назвали эти пожары национальным бедствием.

Землетрясение года: появилось видео сумасшедшей тряски на Аляске

В США на Аляске произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 8,2 баллов, после чего возникла опасность возникновения цунами в Тихом океане, однако позже объявленную угрозу отменили. Такие подземные толчки 29 июля возле побережья Алеутских островов стали самыми сильными в 2021 году.

Разрушительное землетрясение сняли на видео местные жители в Кадьяке. Кадры смотрите в материале.

В Киеве готовятся к новому локдауну: проезд в транспорте будет по Е-пропускам

Власти Киева заявили об угрозе нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, и объявили о подготовке к ужесточению ограничительных мер. Это коснется, в частности, проезда в общественном транспорте, куда снова могут пускать только по спецпропускам.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в столице в случае вспышки COVID-19 разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в общественном транспорте.

Грозы со шквалами и жара до +33: погода в Украине будет нестабильной

Погода в Украине в пятницу, 30 июля, будет обусловлена влиянием антициклона на Правобережье, и в то же время атмосферного фронта - в восточной части страны. Таким образом осадки в виде грозовых дождей накроют половину территории Украины, а местами также вероятны шквалы и град.