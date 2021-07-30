Арешт керівництва АРМА, ще одна "бронза" на Олімпіаді, пожежі в Туреччині: новини за 29 липня

Керівництво Нацагентства з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА) усунули і відправили під домашній арешт, плавець Михайло Романчук приніс Україні ще одну "бронзу" на Олімпіаді, в Туреччині вирують лісові пожежі. Детальніше про те, що сталося в четвер, 29 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Керівництво АРМА відсторонили і відправили під домашній арешт

Тимчасово виконуючого обов'язки голови Нацагентства з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА), його заступника і начальника управління відсторонили від посад. Їх підозрюють у привласненні понад 400 тисяч доларів. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Напередодні ДБР разом з СБУ викрили зловживання в керівництві АРМА. За даними слідства, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий в.о. голови, його заступник та начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управління АРМА.

Справа про стеження за послом США в Україні: встановлено підтверджуючі факти, слідство продовжено

Печерський районний суд міста Києва продовжив до кінця поточного року терміни розслідування справи про стеження за колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Національна поліція виявила дані, які можуть підтвердити факт злочину.

В ході радіотехнічної розвідки території біля посольства США в Києві поліцією були зафіксовані "можливі факти стеження, які підлягають подальшій перевірці".

Надалі правоохоронці мають намір направити в США запит про міжнародну правову допомогу, а саме про допит осіб, яким відомі дані про стеження за Йованович.

"Бронза" Романчука з ноткою смутку і програш Світоліної: підсумки дня на Олімпіаді

Україна в шостий медальний день Олімпійських ігор в Токіо отримала ще одну, вже четверту, нагороду ОІ-2020. "Бронзу" приніс плавець Михайло Романчук.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися далі півфіналу Олімпіади-2020 у Токіо. У двох сетах вона поступилася представниці Чехії Маркеті Вондроушевій.

Детальніше про виступи українських спортсменів на Олімпіаді 29 липня - в матеріалі РБК-Україна.

День молоді перенесли на іншу дату: коли відзначатиме Україна

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні. З 2022 року День молоді відзначатимуть 12 серпня.

Водночас указ президента від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", згідно з яким це свято відзначалося в Україні щорічно в останню неділю червня втратив чинність.

Лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до Мармарису: туристів евакуюють

Лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису. Кілька готелів, які прилягають до небезпечної зони, вже евакуювали.

Повідомляється, що лісова пожежа спалахнула з невідомої причини. Полум'я швидко поширилося по великій території, в район лиха направили велику кількість лісових бригад і вертольотів. Влада Туреччини вже назвала ці пожежі національним лихом.

Землетрус року: з'явилося відео божевільної тряски на Алясці

У США на Алясці стався найпотужніший землетрус магнітудою 8,2 бала, після чого виникла небезпека виникнення цунамі в Тихому океані, проте пізніше оголошену загрозу скасували. Такі підземні поштовхи 29 липня біля узбережжя Алеутських островів стали найсильнішими в 2021 році.

Руйнівний землетрус зняли на відео місцеві жителі в Кадьяку. Кадри дивіться в матеріалі.

У Києві готуються до нового локдауну: проїзд у транспорті буде по Е-перепустках

Влада Києва заявила про загрозу нового локдауну через погіршення ситуації з коронавірусом, і оголосила про підготовку до посилення обмежувальних заходів. Це торкнеться, зокрема, проїзду в громадському транспорті, куди знову можуть пускати тільки по спецпропусках.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в столиці у разі спалаху COVID-19 розробляють алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

Грози зі шквалами і спека до +33: погода в Україні буде нестабільною

Погода в Україні в п'ятницю, 30 липня, буде обумовлена впливом антициклону на Правобережжі, й одночасно атмосферного фронту - в східній частині країни. Таким чином опади у вигляді грозових дощів накриють половину території України, а місцями також ймовірні шквали та град.