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Землетрясение на Аляске: угрозу цунами отменили

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Аляска, Четверг 29 июля 2021 11:27
Землетрясение на Аляске: угрозу цунами отменили Фото: землетрясение на Аляске (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Объявленную угрозу цунами после землетрясения на Аляске отменили. После проверки параметров подземных толчков пришли к выводу, что нет угрозы разрушительной волны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр предупреждения о цунами США.

Сообщается, что после землетрясения на Аляске магнитудой 8,2 не ожидается цунами в Тихом океане. Ранее объявленное предупреждение о возможности обрушения цунами на Марианские острова отменено после проверки параметров землетрясения.

Напомним, ранее сообщалось, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от самого крупного города Аляски Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км, после основного землетрясения произошли еще два, но с меньшей магнитудой.

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землетрясение Аляска цунами
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