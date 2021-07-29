Землетрясение на Аляске: угрозу цунами отменили

Объявленную угрозу цунами после землетрясения на Аляске отменили. После проверки параметров подземных толчков пришли к выводу, что нет угрозы разрушительной волны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр предупреждения о цунами США.

Сообщается, что после землетрясения на Аляске магнитудой 8,2 не ожидается цунами в Тихом океане. Ранее объявленное предупреждение о возможности обрушения цунами на Марианские острова отменено после проверки параметров землетрясения.