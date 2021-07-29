Землетрясение на Аляске: угрозу цунами отменили
Объявленную угрозу цунами после землетрясения на Аляске отменили. После проверки параметров подземных толчков пришли к выводу, что нет угрозы разрушительной волны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр предупреждения о цунами США.
Сообщается, что после землетрясения на Аляске магнитудой 8,2 не ожидается цунами в Тихом океане. Ранее объявленное предупреждение о возможности обрушения цунами на Марианские острова отменено после проверки параметров землетрясения.
Напомним, ранее сообщалось, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от самого крупного города Аляски Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км, после основного землетрясения произошли еще два, но с меньшей магнитудой.