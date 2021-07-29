ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лесные пожары в Турции: стало известно, есть ли среди пострадавших украинские туристы

Новина українською →
Четверг 29 июля 2021 10:39
Лесные пожары в Турции: стало известно, есть ли среди пострадавших украинские туристы Фото: в Турции в результате лесных пожаров украинцы не пострадали (twitter.com/pusholder)
Автор: РБК-Украина

Украинцев среди пострадавших в лесных пожарах в Турции нет. В Министерство иностранных дел никто не обращался.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Официально нет никаких данных о пострадавших украинских туристах.

"Пока еще не обращались наши туристы (за помощью - ред.). Пострадавших (среди граждан Украины - ред.), по крайней мере официально, пока нет. Эвакуация пока не планируется, потому что пока потребности в ней нет", - сообщили в МИД.

По информации украинских консулов, лесные пожары в турецкой Анталии пока не несут угрозы курортам.

Напомним, вчера в турецком городе Манавгат района Анталии вспыхнул лесной пожар. Жителей трех микрорайонов эвакуировали.

Впоследствии стало известно, что пострадали по меньшей мере 53 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины пожар Турция
NEWS
Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина
Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так