ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Эрдогана лесные пожары в Турции назвали национальным бедствием

Новина українською →
Турция, Четверг 29 июля 2021 20:17
У Эрдогана лесные пожары в Турции назвали национальным бедствием Фото: в Турции назвали лесные пожары национальным бедствием (twitter.com yunuspaksoy)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию с масштабными лесными пожарами. По его словам, пожары являются национальным бедствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу представителя турецкого президента.

"Лесные пожары - это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа (по ликвидации лесных пожаров - ред.) будет продолжаться непрерывно", - заявил Калын.

Представитель турецкого президента отметил, что прокуроры рассматривают различные причины возникновения этих масштабных лесных пожаров.

Напомним, сегодня масштабные лесные пожары приблизились к курортному городу Мармарис, заставив местные власти эвакуировать несколько отелей.

Как писало РБК-Украина, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. В Министерстве иностранных дел рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.

Больше о лесных пожарах в Турции читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожар Турция
NEWS
В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ
В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так