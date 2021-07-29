У Эрдогана лесные пожары в Турции назвали национальным бедствием
Представитель президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию с масштабными лесными пожарами. По его словам, пожары являются национальным бедствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу представителя турецкого президента.
"Лесные пожары - это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа (по ликвидации лесных пожаров - ред.) будет продолжаться непрерывно", - заявил Калын.
Представитель турецкого президента отметил, что прокуроры рассматривают различные причины возникновения этих масштабных лесных пожаров.
Напомним, сегодня масштабные лесные пожары приблизились к курортному городу Мармарис, заставив местные власти эвакуировать несколько отелей.
Как писало РБК-Украина, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. В Министерстве иностранных дел рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы.
Больше о лесных пожарах в Турции читайте в материале РБК-Украина.