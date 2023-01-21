Archer, Caesar, Zuzana і не тільки: якими САУ союзники посилюють Україну

Збройні сили України отримають нові самохідні артилерійські установки (САУ) Archer, які називають найшвидшими у світі. Очікується, що вони поповнять парк натівських озброєнь вже найближчим часом.

Archer (Швеція)

Цього тижня шведський прем'єр Ульф Крістерссон оголосив про надання пакету військової допомоги, до якого увійдуть 155-мм самохідні гаубиці Archer. Коли і скільки - він не уточнив. На сьогодні відомо, що в пакеті на 420 млн доларів крім артилерії будуть 50 бойових машин піхоти CV90 та протитанкова зброя NLAW.

Водночас шведські ЗМІ нагадали, що ще восени обговорювалися поставки 12 одиниць Archer. Передбачається, що навчання українських військових триватиме недовго, тому що гаубиці Caesar та PzH 2000 мають подібну конструкцію та систему управління.

Самохідну артилерійську установку FH77 BW L52 Archer (з англійської - "Лучник") було прийнято на озброєння армії Швеції в 2013 році. Вона заснована на шасі колісною формулою 6×6 з дизельним двигуном потужністю 340 кінських сил, яке може долати кучугури до 1 метра, а у разі пошкодження коліс - продовжувати рух ще деякий час.

Двигун та екіпаж захищені бронею рівня 2 стандарту НАТО STANAG 4569. У кабіні розміщено 3-4 члени екіпажу. Залежно від завдань можуть бути один або два оператори озброєння. На даху кабіни є місце для дистанційно керованої турелі Protector з кулеметом.

Archer використовує два механізми заряджання, які взаємодіють один з одним. Перший - подає 155-мм снаряди, другий – оперує металевими зарядами. Повне завантаження боєкомплекту займає до 8 хвилин.

Фото: інфографіка з характеристиками САУ Archer (armyinform.com.ua)

Основні характеристики:

Дальність стрільби - до 30 км (стандартний снаряд); до 40 км (активно-реактивний боєприпас); до 60 км (снаряд коригованого типу Excalibur)

Максимальна скорострільність - 9 пострілів на хвилину

Максимальна швидкість на шосе - до 65 км/год

Маса - 30 тонн

Запас ходу - 500 км.

Час розгортання - менше 30 секунд

За необхідності екіпаж самохідки може вести вогонь у режимі MRSI (шквальний вогонь). У такому режимі повний боєкомплект з 21 пострілу відстрілюється за три хвилини. Причому перший постріл проводиться через 30 секунд після зупинки у потрібній точці маршруту, завдяки тому, що частина підготовки виконується ще на ходу.

Caesar (Франція)

Самохідна артилерійська установка (САУ) Caesar застосовується у російсько-українській війні з весни 2022 року. На сьогодні на озброєнні ЗСУ стоять до 20 одиниць, але днями Данія оголосила про передачу ще 19 гаубиць. Частина з них, найімовірніше, ще не була поставлена за контрактом і раніше була анонсована президентом Франції Еммануелем Макроном.

Фото: САУ Caesar (Getty Images)

У серійному виробництві з 2007 року. Оснащується броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). САУ комплектується системою "Сігма-30" для керування вогнем з автоматичним наведенням та приймачем навігаційної системи NAVSTAR.

Для стрільби використовуються касетні, уламково-фугасні, освітлювальні, димові, протитанкові керовані снаряди BONUS та активно-реактивні боприпаси.

Основні характеристики:

Гармата - 155 мм калібр марки TR F1

Дальність стрільби - до 42 км.

Максимальна скорострільність - 6 пострілів на хвилину

Боєкомплект - 18 снарядів

Швидкість руху шосе - до 80 км/ч

Запас ходу по шосе - 600 км

Zuzana 2 (Словаччина)

Влітку 2022 року Україна та Словаччина підписали контракт на постачання 8 найновіших колісних самохідних гаубиць Zuzana 2. Днями стало відомо, що українська сторона отримала восьму гаубицю. Окрім того, восени західні союзники погодилися сплатити виробництво ще 16 одиниць для України.

САУ побудована на колісному шасі TATRA 8×8, оснащена 155-мм гаубицею, максимальна дальність стрільби становить 41 кілометр, активно-реактивним снарядом – до 50 км. Екіпаж складається з чотирьох осіб, кабіна - броньована. Автоматична система заряджання дозволяє робити до 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за три хвилини.

Panzerhaubitze 2000 (Німеччина)

Найпередовіша самохідна гаубиця, яку отримали Збройні сили України. На сьогодні українська сторона має 28 одиниць від Німеччини, Нідерландів та Італії. Окрім того, влітку 2022 року було замовлено виробництво ще 100 одиниць.

У самій назві Panzerhaubitze 2000 або PzH2000 закладено, що ця установка позиціонується як зброя XXI століття. Її основне озброєння - 155-мм гаубиця з довжиною ствола 52 калібру, встановлена у башті кругового обертання.

Максимальна дальність стрільби залежить від типу снаряда. Стандартним - до 30 км, активно-реактивним - до 40 км. Україна також отримує для них снаряди SMArt 155 з суббоєприпасами, що самонаводяться.

Зазначимо, що завдяки німецькому підприємству Lithuania Defense Services у Литві вдається забезпечувати швидкий ремонт та відновлення PzH2000.

AHS Krab (Польща)

Україна почала отримувати польські гусеничні AHS Krab ще навесні 2022 року, відтоді на озброєння Сил оборони надійшло близько 70 одиниць. Днями стало відомо про плани поставити ще кілька в рамках чергового пакету допомоги від Польщі.

Для виробництва цих артилерійських установок південнокорейські шасі K9 інтегруються з ліцензійною баштою від британської 155-мм самохідної гаубиці AS90. САУ Krab має масу понад 50 тонн і здатна вражати цілі на відстані до 30 км звичайними снарядами і до 40 км - активно-реактивними. Максимальна скорострільність - до 5 пострілів за хвилину. Екіпаж складається з 5 осіб.

Самохідна гаубиця має дуже високу рухливість і може змінювати позицію вже за 30 секунд після пострілу. Шасі відрізняється надійністю, гідропневматична підвіска забезпечує плавний хід. Крім того, вона оснащена додатковою силовою установкою, яка дозволяє системі працювати без увімкнення основного двигуна.

M109 (США та європейські модифікації)

Американська М109 стала наймасовішою самохідною артилерійською установкою Збройних сил України. На сьогодні відомо, що понад 20 одиниць передала Норвегія, різні модифікації надійшли від Литви та Італії, понад 20 гаубиць бельгійської модифікації придбала Велика Британія. Загалом вже було поставлено близько 80 одиниць.

Базова версія має гусеничне шасі з дизельним двигуном Detroit Diesel 8V71T потужністю 450 кінських сил. Силова установка здатна розвивати максимальну швидкість до 59 км/год, а запас ходу становить 350 км. САУ здатна вести вогонь різними боєприпасами калібру 155 мм, за рахунок роздільного заряджання у два прийоми має максимальну скорострільність 4 постріли на хвилину.

Як правило, Україна отримує європейські модифікації:

M109A3GN - модернізований варіант для армії Норвегії. Головна особливість - гармата виробництва німецької компанії Rheinmetall, яка дозволила збільшити дальність стрільби.

- модернізований варіант для армії Норвегії. Головна особливість - гармата виробництва німецької компанії Rheinmetall, яка дозволила збільшити дальність стрільби. M109A4BE - варіант для бельгійської армії з довгоствольною гарматою M185 39 калібру в новій гарматній установці M178 і балістичним захистом для панорамного телескопа. У ньому збільшено накопичувач 155-мм снарядів з 28 до 36 штук, а також встановлено системи захисту від зброї масового ураження, очищення повітря та обігрівач.

- варіант для бельгійської армії з довгоствольною гарматою M185 39 калібру в новій гарматній установці M178 і балістичним захистом для панорамного телескопа. У ньому збільшено накопичувач 155-мм снарядів з 28 до 36 штук, а також встановлено системи захисту від зброї масового ураження, очищення повітря та обігрівач. M109A5OE - австрійська модифікація, яка має гармату зі збільшеною дальністю стрільби до 30 км. Також ця версія передбачає встановлення системи GPS та автоматизованої системи керування вогнем.

- австрійська модифікація, яка має гармату зі збільшеною дальністю стрільби до 30 км. Також ця версія передбачає встановлення системи GPS та автоматизованої системи керування вогнем. Oto Melara 155mm M109L - італійська версія з подовженою гарматою FH70 39-го калібру та максимальною дальністю ураження 24-30 км.

AS-90 (Велика Британія)

Розмови про постачання самохідних гаубиць AS-90 тривали з минулого року, але лише цього тижня уряд Британії офіційно включив їх до наступного пакету. Очікується, що найближчим часом Україна отримає 30 одиниць .

Гусенична 155-мм самохідна артилерійська установка є на озброєнні лише у Великобританії. Але польський AHS Krab можна назвати її ліцензійним аналогом.

На озброєнні знаходиться з 1993 року, до 2032 року планується повна відмова із заміною на більш сучасні САУ. Установка вагою 45 тонн оснащена турбодизельним двигуном на 660 кінських сил і здатна розвивати максимальну швидкість 55 км/год по шосе з запасом ходу 370 км.

Час розгортання у бойове положення - менше хвилини. Екіпаж складається з 5 осіб. Гармата використовує уніфіковані снаряди L15, дальність пострілу якими становить 24,7 км. Також може використовувати дешевші снаряди M107. Що стосується скорострільності, то AS-90 має кілька темпів: чергою 3 постріли за 10 секунд, швидкий темп - 6 пострілів за 3 хвилини та постійний темп 2 постріли за хвилину.