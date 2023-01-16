Україна отримала від Словаччини восьму САУ Zuzana 2

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Teraz .

Як зазначає Міністерства оборони Словаччини, кожна одиниця техніки була передана після зарахування оплати на рахунок.

"Сьогодні ми поставили в Україну цілу батарею дуже якісних артилерійських систем, які виробляє наш вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Віримо, що з їх допомогою українські захисники збережуть якомога більше життів та наблизять Батьківщину до безумовної перемоги над ворогом, який лише продовжує грабувати, тероризувати та вбивати, оскільки продовжує зазнавати поразки на полі бою", - заявив міністр оборони Ярослав Надь.

Зазначається, що за договором "Конструкція-Дефенс" виготовить для ЗСУ ще 16 САУ. Їх профінансує Данія, Німеччина та Норвегія.