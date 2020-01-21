Арахамия резко отреагировал на назначение экс-адвоката Януковича замдиректора ГБР

Фото: Давид Арахамия (facebook.com/david.braun.50951)

Арахамия подчеркнул, что это его личная позиция, а общая позиция фракции будет озвучена после заседания

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия против назначения экс-адвоката бывшего президента Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Арахамия подчеркнул, что это его личная позиция.

"Я категорически против. Я буду категорически не поддерживать такое решение", - сказал он.

Нардеп отметил, что узнал о назначении Бабикова заместителем директора ГБР во время эфира.

"Я не знал об этой ситуации, поэтому в нас позиции фракции нет, потому что сейчас люди ездят по округам, и у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции", - сказал Арахамия.

Напомним, временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова. в своем видеообращении сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны. Однако имен она не назвала.

Позже на сайте ГБР, что бывший Бабиков стал первым заместителем директора бюро. Вторым заместителем стал Александр Соколов.

Ранее сообщалось, что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Отмечалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложена аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.