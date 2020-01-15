Замглавы ГБР может стать адвокат Януковича

Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

На него будет возложен аудит дел Майдана

Заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) может стать адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОО "Семья Героев Небесной Сотни".

В случае назначения, на Бабикова будет возложен аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Сообщается, что 14 января семьи погибших на Майдане, и их адвокаты, раненые и участники Революции Достоинства встречались с начальником ГБР Ириной Венедиктовой.

"Еще 2 января мы подавали обращение, где возражали против назначения на административные должности лиц, имеющих конфликт интересов. На встрече попытались прояснить эти вопросы. В частности, слухи о назначении на должность заместителя директора ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова. К сожалению, опровержение не состоялось", - говорится в сообщении.

В ответ на это глава ГБР ответила, что в случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

"Впоследствии оказалось, что Бабиков уже проходит спецпроверку. А конкурсная комиссия, которой отдельно задавали вопросы, наличие у Бабикова конфликта интересов в в связи с его деятельностью как адвоката не обнаружила. Мол, Бабиков не является личным адвокатом Януковича, а лишь знакомился с материалами этого дела. Не обнаружил никаких препятствий для этой должности Бабиковым и полиграф", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что ведомство укомплектовало подразделение по расследованию "дел Майдана". Сообщалось, что состав из 32 кандидатур следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласован к переводу на должности в ГБР.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.