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Арахамія різко відреагував на призначення екс-адвоката Януковича заступник директора ДБР

Новини » Політика     21.01.2020 - 07:53
Арахамія різко відреагував на призначення екс-адвоката Януковича заступник директора ДБР
Фото: Давид Арахамія (facebook.com/david.braun.50951)

Арахамія підкреслив, що це його особиста позиція, а загальна позиція фракції буде озвучена після засідання

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія проти призначення екс-адвоката колишнього президента Віктора Януковича Олександра Бабікова заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Арахамія підкреслив, що це його особиста позиція.

"Я категорично проти. Я буду категорично не підтримувати таке рішення", - сказав він.

Нардеп зазначив, що дізнався про призначення Бабікова заступником директора ДБР під час ефіру.

"Я не знав про цю ситуацію, тому в нас позиції фракції немає, тому що зараз люди їздять по округах, і у нас не було зборів фракції. У нас точно буде позиція фракції", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, тимчасова виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедиктова. у своєму відеозверненні повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їхнє призначення підписані. Однак вона не назвала імен.

Згодом на сайті ДБР, що колишній Бабіков став першим заступником директора бюро. Другим заступником став Олександр Соколов.

Раніше повідомлялося, що заступником директора Державного бюро розслідувань може стати адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Олександр Бабіков. Зазначалося, що у випадку призначення, на Бабікова буде покладено аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає.

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Новини України ДБРДавид Арахамія
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