Арахамия о наступлении боевиков на Донбассе: мы и дальше идем по пути разведения

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам Давида Арахамия, Украина и дальше будет идти по пути разведения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после проведения боев на Донбассе стоит продолжать разведение сил. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина и дальше будет идти по пути разведения и "это наш путь к установлению миру".

"Стоит. Этот бой произошел не в том Золотом, в котором было разведение. Во-вторых, мы и дальше идем по пути разведения и это наш путь к установлению миру. С той стороны есть те, кто не заинтересован в прекращении огня. Они будут продолжать провокации, надо быть к этому готовыми", - заявил он.

Напомним, утром 18 февраля пророссийские боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

В результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение. Еще пятеро военных пострадали, в том числе двое получили контузию.

Эскалацию на Донбассе уже осудили в Североатлантическом Альянсе, Европейском союзе и еще около 10 странах. В связи с последними событиями на востоке Украины Генеральная ассамблея ООН в четверг, 20 февраля, соберется на пленарное заседание.