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В Германии призвали расследовать атаку боевиков на Донбассе

Новости » Политика     19.02.2020 - 20:55
В Германии призвали расследовать атаку боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (RFE/RL)

Наступление НВФ должна расследовать независимая инстанция, считают в правительстве ФРГ

Немецкое правительство осуждает эскалацию на Донбассе, а также призвало провести расследование об атаке боевиков. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает DW.

По ее словам, вчерашнюю атаку незаконных вооруженных формирований на Донбассе должна расследовать независимая инстанция, а миссия ОБСЕ для этого должна получить беспрепятственный доступ.

Напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные войска атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный на Донбассе. Под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и сделал попытку прорваться через линию разграничения.

В результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение. Еще пятеро военных пострадали, в том числе двое получили контузию.

Эскалацию на Донбассе уже осудили в Североатлантическом Альянсе, Европейском союзе и еще около 10 странах. В связи с последними событиями на востоке Украины Генеральная ассамблея ООН в четверг, 20 февраля, соберется на пленарное заседание.

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