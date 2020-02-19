Генассамблея ООН завтра соберется на заседание по Украине

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Пристайко выступит на заседании Генассамблеи ООН

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 20 февраля, соберется на пленарное заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве ожидают, что проведение дебатов по ситуации на оккупированных территориях поможет Украине противодействовать российской агрессии.

"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительских возможностей этой глобальной организации", - заявили в МИД.

Кроме того, участие в заседании ГА ООН примет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Помимо выступления на заседании, Пристайко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде и представителями ряда стран-членов ООН.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал, что в конце февраля осуществит рабочий визит в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Пристайко также планирует посетить Госдепартамент и Конгресс США.

Как писало РБК-Украина, 18 февраля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН в связи с годовщиной подписания минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. Заседание Совбеза ООН было созвано Российской Федерацией.