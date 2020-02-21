Арахамія про наступ бойовиків на Донбасі: ми й далі йдемо по шляху розведення

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Давида Арахамія, Україна і далі буде йти шляхом розведення

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після проведення боїв на Донбасі варто продовжувати розведення сил. Про це він повідомив журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна і далі буде йти шляхом розведення і "це наш шлях до встановлення світу".

"Варто. Цей бій відбувся не в тому Золотом, в якому було розведення. По-друге, ми й далі йдемо шляхом розведення і це наш шлях до встановлення світу. З того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню. Вони будуть продовжувати провокації, треба бути до цього готовими", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 18 лютого проросійські бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське і Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.

В результаті настання бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення. Ще п'ятеро військових постраждали, у тому числі двоє отримали контузію.

Ескалацію на Донбасі вже засудили в Північноатлантичному Альянсі, Європейському союзі і ще близько 10 країнах. У зв'язку з останніми подіями на сході України Генеральна асамблея ООН у четвер, 20 лютого, збереться на пленарне засідання.