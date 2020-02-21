ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арахамія про наступ бойовиків на Донбасі: ми й далі йдемо по шляху розведення

Новини » Політика     21.02.2020 - 16:59
Арахамія про наступ бойовиків на Донбасі: ми й далі йдемо по шляху розведення
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Давида Арахамія, Україна і далі буде йти шляхом розведення

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після проведення боїв на Донбасі варто продовжувати розведення сил. Про це він повідомив журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна і далі буде йти шляхом розведення і "це наш шлях до встановлення світу".

"Варто. Цей бій відбувся не в тому Золотом, в якому було розведення. По-друге, ми й далі йдемо шляхом розведення і це наш шлях до встановлення світу. З того боку є ті, хто не зацікавлений у припиненні вогню. Вони будуть продовжувати провокації, треба бути до цього готовими", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 18 лютого проросійські бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське і Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.

В результаті настання бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення. Ще п'ятеро військових постраждали, у тому числі двоє отримали контузію.

Ескалацію на Донбасі вже засудили в Північноатлантичному Альянсі, Європейському союзі і ще близько 10 країнах. У зв'язку з останніми подіями на сході України Генеральна асамблея ООН у четвер, 20 лютого, збереться на пленарне засідання.

За відкриття ринку землі у Раді достатньо голосів, - Арахамія У Раді допускають додаткові пленарні дні для пришвидшення розгляду земреформи
Новини України Давид Арахамія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся