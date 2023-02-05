Арахамія на фракції підтвердив заміну Резнікова на Буданова, - джерело

Також співрозмовник підтвердив інформацію про те, що Василь Малюк буде призначений головою СБУ, а Ігор Клименко - головою МВС.

Водночас джерело повідомило, що Резніков замінить Павла Рябікіна на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Раніше повідомлялося, що Резнікова можуть відправити у відставку найближчим часом, а його місце може посісти керівник ГУР Кирило Буданов.

Нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв'язку з цим було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

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