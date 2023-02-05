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Арахамія на фракції підтвердив заміну Резнікова на Буданова, - джерело

Фото: керівник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Верховна Рада проголосує за відставку міністра оборони Олексія Резнікова на наступному пленарному засіданні найближчим часом. На його місце буде призначено начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Про це на зборах фракції "Слуга народу" повідомив голова фракції Давид Арахамія, розповіло джерело РБК-Україна.

Також співрозмовник підтвердив інформацію про те, що Василь Малюк буде призначений головою СБУ, а Ігор Клименко - головою МВС.

Водночас джерело повідомило, що Резніков замінить Павла Рябікіна на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Раніше повідомлялося, що Резнікова можуть відправити у відставку найближчим часом, а його місце може посісти керівник ГУР Кирило Буданов.

Нещодавно ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

У зв'язку з цим було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох ексчиновників.

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Олексій РезніковКИрило Буданов