Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - источник

Верховна рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом на сборах фракции "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия, рассказал источник РБК-Украина .

Также собеседник подтвердил информацию о том, что Василий Малюк будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко - главой МВД.

В то же время источник сообщил, что Резников заменит Павла Рябикина на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Парламент, по словам источника, завтра, 6 февраля, проголосует за отставку Рябикина и Резникова, а также за назначение последнего на новую должности. А голосование о назначении Малюка и Клименко состоится - 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Резникова могут отправить в отставку в ближайшее время, а его место может занять руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

В связи с этим был уволен заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалова и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих экс-чиновников.

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