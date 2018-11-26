Мининфраструктуры готово ограничить движение транспорта после введения военного положения

74/5000 Foto: ministr infrastruktury Volodymyr Omelyan (Vitaliy Nosach, RBK-Ukrayina) Фото: министр инфраструктуры Владимир Омелян (Виталий Носач, РБК-Украина)

Военное положение предусматривает ряд ограничений, в частности транспортных

Министерство инфраструктуры Украины готово ограничить движение транспорта после введения военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министерства Twitter.

Как отмечается в сообщении, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры находится в состоянии повышенной готовности выполнить решение СНБО и правительства по ограничению движения транспорта.

Напомним, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 на внеочередном заседании Верховной рады депутаты будут рассматривать это предложение.

Как писало РБК-Украина, военное положение - особый режим функционирования, при котором могут быть ограничены много прав и свобод граждан. Например, может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждаться любое личное имущество, ограничиваться передвижения граждан и вводиться комендантский час, ограничиваться или запрещаться торговля оружием, алкоголем и лекарствами, ограничиваться свобода прессы и пользования интернетом, вплоть до полного запрета.

Но это не означает, что все эти меры могут применяться на практике в полном объеме. В указе президента будет приведен исчерпывающий перечень ограничений и запретов.