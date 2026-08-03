Apple зіткнулася з дефіцитом MacBook Air: компанія готує нове подорожчання

Масштабний дефіцит MacBook Air

Поки Купертіно перебудовує фінансову модель, найпопулярніший ноутбук компанії, MacBook Air, зіштовхнувся із жорстким дефіцитом у магазинах по всьому світу.

Проблема з поставками чипів оперативної пам'яті, яка раніше зачепила Mac mini та Mac Studio, тепер повністю накрила сегмент ноутбуків Apple.

У фірмовому онлайн-магазині Apple терміни доставки нових моделей MacBook Air на базі процесора M5 змістилися на 3-4 тижні.

Щоб пом'якшити наслідки, компанія намагається терміново знайти нових постачальників пам'яті у Китаї, піднімає ціни на кілька сотень доларів (залежно від конфігурації моделі - ред.) і перенаправляє покупців на базові 14-дюймові MacBook Pro.

Розумні окуляри для здоров'я та нові AirPods

Паралельно з цим команда Vision Products Group працює над перетворенням майбутніх розумних окулярів і гарнітур на повноцінні пристрої для фітнесу та контролю здоров'я.

Спеціальні датчики зможуть

відстежувати рухи користувача,

аналізувати фізичну активність,

передавати дані в додатки.

Зміни чекають і на лінійку навушників AirPods. Компанія розробляє нові моделі зі вбудованими камерами та ШІ під кодовими назвами B790 і B798.

Перші згадки про нові навушники з камерою вже виявлені у коді iOS 27, а їхній офіційний реліз може відбутися незабаром.

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Передплата Apple Upgrade

Лізингова програма Apple вже кілька тижнів викликає жваву дискусію на техноринку. Замість одноразової сплати повної вартості пристрою користувачам пропонують щомісячні фіксовані платежі.

Термін оренди становить 12 або 24 місяці для смартфонів iPhone та Apple Watch, а також 24 або 36 місяців для планшетів iPad та комп'ютерів Mac.

Основні умови програми:

користувач може сплачувати орієнтовно від 34,99 доларів на місяць за базовий iPhone замість одноразового платежу у 1199 доларів;

після завершення терміну можна обміняти девайс на новий, повернути його або доплатити залишок вартості й залишити собі;

сервіс дозволяє користувачам щороку отримувати найновішу модель без необхідності викладати повну суму одразу;

У майбутньому Apple планує об'єднати в один щомісячний чек вартість заліза, хмарного сховища iCloud+, сервісу AppleCare та передплат Apple One.

Запуск програми, вважає Гурман, відбувся дуже вчасно, адже компанія змушена піднімати ціни на свою продукцію через глобальну кризу компонентів.

Очікується, що перший гнучкий iPhone, реліз якого планується восени, коштуватиме понад 2000 доларів. За таких умов, зазначає техноексперт, щомісячний платіж у розмірі 60-70 доларів виглядатиме для покупців "значно привабливішим".