Смарт-окуляри Apple затримуються: компанія боїться повторити помилки Meta

Apple відклала анонс своїх перших розумних окулярів. Купертіно доопрацьовує функції приватності, щоб уникнути скандалів навколо прихованого стеження, з якмими вже зіткнулася Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт технологічного експерта Марка Гурмана для Bloomberg .

Чому анонс пристрою відклали?

Презентація смарт-окулярів N50 мала відбутися пізніше цього року, а реліз очікувався на початку 2027 року. Проте Apple змінила графік і планує показати гаджет на конференції WWDC у червні 2027 року. Ціль - дати розробникам час на створення додатків.

Головною причиною затримки стало бажання компанії створити надійні механізми приватності. Зазначається, що гаджети Meta вже заборонили в деяких судах, школах та закладах по всьому світу.

Фахівці Apple тестують прототипи, які оброблятимуть дані лише на самому пристрої та не використовуватимуть розпізнавання облич.

Також розглядаються варіанти камер, які лише аналізуватимуть простір для штучного інтелекту без можливості зберігати фото чи відео.

Нові Apple Watch та інтеграція в авто

Паралельно компанія завершує тестування трьох нових моделей смарт-годинників. Йдеться про Apple Watch Series 12 у двох версіях та Apple Watch Ultra 4 під кодовим позначенням N240.

Зовнішній дизайн пристроїв майже не зміниться, однак гаджети отримають суттєвий приріст швидкості та нові функції для відстеження здоров'я.

Крім того, Apple оголосила про співпрацю з Ford. Навігаційний сервіс Apple Maps буде вбудовано безпосередньо в автомобілі автовиробника незалежно від системи CarPlay.

Лізинг пристроїв та оновлення Mac

Нагадаємо, що компанія також готується запустити нову лізингову програму Apple Upgrade за підтримки фінансового сервісу Klarna. Вона замінить попередню програму оновлення iPhone та змінить правила придбання техніки.

Разом із цим Apple готує масштабне оновлення всієї лінійки комп'ютерів Mac, включаючи нові версії Air, Pro, iMac, Mac mini та Mac Studio.

Водночас у розробці перебуває оновлення iOS 26.6, яке підготує смартфони до оптимізації даних для роботи нового штучного інтелекту Siri в iOS 27.