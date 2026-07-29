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Новий гаджет Apple: що вмітиме смарт-перстень для iPhone, Mac і HomePod

10:11 29.07.2026 Ср
2 хв
Кнопки відійдуть у минуле?
aimg Ольга Завада
Новий гаджет Apple: що вмітиме смарт-перстень для iPhone, Mac і HomePod Новий перстень Apple Ring замінить усі пульти в домі (фото: Unsplash)
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Apple наблизилася до релізу власного розумного персня. Новий патент інформує, що Apple Ring зможе керувати iPhone, Mac, колонками та іншими пристроями екосистеми за допомогою жестів і дотиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патентну документацію Apple.

Погляд, жести та радіохвилі: як працюватиме навігація нового гаджета

Головна проблема користувача з великою кількістю гаджетів, вважають розробники, - це вибір пристрою, якому адресована команда. У 20-сторінковому патенті Apple пропонує вирішити це за допомогою комбінації датчиків.

За задумом інженерів, система визначатиме цільовий пристрій декількома способами:

  • За допомогою датчиків відстеження погляду, які фіксують, куди саме дивиться людина.
  • За допомогою радіочастотних сенсорів, що визначають напрямок руки з перснем.
  • За допомогою датчиків жестів, які зчитують рухи пальців і кисті.

Новий гаджет Apple: що вмітиме смарт-перстень для iPhone, Mac і HomePodApple готує новий смарт-пристрій, однак без конкретних дат релізу (скриншот: патент Apple)

Перемикання треків помахом пальця: нові можливості Apple Ring

Перстень зможе в режимі реального часу зчитувати розташування, орієнтацію у просторі та рухи руки користувача. Це дозволить віддавати команди побутовій техніці без жодних фізичних кнопок.

Наприклад, якщо розумна колонка HomePod помітить, що користувач подивився в її бік, вона зрозуміє, що наступний жест призначений саме їй. Помах пальцем убік змусить пристрій переключити музичний трек, а підняття або опускання руки змінить рівень гучності.

"За бажанням пристрій може працювати ізольовано. Наприклад, носимий гаджет, що працює в автономному режимі, може виконувати операції з моніторингу здоров'я… [які] можуть передаватися або не передаватися іншим пристроям", - йдеться у патенті.

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Від першого iRing до Apple Ring: історія розробки довжиною у 20 років

Новий документ розробляла команда на чолі з винахідником Стефаном Хафенегером, який працює над патентами Apple Ring ще з 2024 року.

При цьому чутки про розробку розумного персня ходять значно довше. Перші концепти пристрою під умовною назвою iRing з'явилися ще у 2007 році - тоді фанати очікували, що маленький гаджет на пальці допомагатиме керувати плеєром iPod.

Новий патент показує, що Apple розглядає кільце не просто як черговий фітнес-трекер для боротьби з конкурентами на кшталт Oura, а як універсальний пульт керування для всієї своєї екосистеми.

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