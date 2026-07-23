Сенсорні OLED, нові чипи та ШІ: Apple повністю оновить Mac

Apple готує масштабне оновлення всієї лінійки Mac. Компанія планує випустити нові процесори, перевести ПК на OLED-дисплеї, оновити дизайн окремих моделей і зробити їх краще пристосованими до роботи з ШІ.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на звіт технічного аналітика Марка Гурмана для Bloomberg .

Оновлення лінійки MacBook

Найважливішим нововведенням стане поява перших в історії макбуків із сенсорними OLED-екранами.

Нова преміальна серія, відома під кодовими назвами K114 та K116, з робочою назвою MacBook Ultra, отримає

екрани на 14 та 16 дюймів,

адаптований інтерфейс macOS 27,

буде побудована на процесорах M5 Pro та M5 Max.

Реліз пристроїв очікується наприкінці цього року або на початку 2027.

Інші ключові зміни у лінійці

Бюджетний MacBook Neo: готується наступна версія доступного лептопа, яка отримає чип A19 Pro (до слова, він дебютує в iPhone 17 Pro), збільшений обсяг оперативної пам'яті та нові варіанти кольорів корпусу.

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro восени отримає оновлення з процесором M6, а у 2027 році вийде повністю редизайнена версія цього пристрою на базі нового покоління M7.

Серія MacBook Air: 13- та 15-дюймові моделі оновлять на базі чипів M6 у 2027 році, а перехід цієї лінійки на OLED-дисплеї заплановано орієнтовно на 2028 рік.

Оновлення настільних Mac та вплив дефіциту компонентів

Восени очікується вихід нових моноблоків iMac на базі чипів M5, а у довгостроковій перспективі Apple планує оснастити OLED-матрицями й цей тип пристроїв.

Чого очікувати професійним настільним ПК

Mac mini та Mac Studio: наразі тестуються нові конфігурації Mac mini із процесорами M5 Pro та M6, а також Mac Studio на чипах M5 Max та M5 Ultra.

Затримки постачання: через високий попит з боку ШІ-розробників та глобальний дефіцит мікросхем пам'яті (DRAM) терміни відвантаження поточних моделей затримуються на кілька місяців.

Точні терміни релізу нових поколінь залежать від стабілізації постачання компонентів.

Зазначимо, що у червні Apple вже підвищила ціни на комп'ютери Mac. На тлі здорожчання оперативної пам'яті та запуску офіційних програм лізингу обладнання аналітики передбачають можливість подальшого зростання вартості нових моделей від розробників Купертіно.