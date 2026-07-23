Сенсорні OLED, нові чипи та ШІ: Apple повністю оновить Mac
Apple готує масштабне оновлення всієї лінійки Mac. Компанія планує випустити нові процесори, перевести ПК на OLED-дисплеї, оновити дизайн окремих моделей і зробити їх краще пристосованими до роботи з ШІ.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на звіт технічного аналітика Марка Гурмана для Bloomberg.
Оновлення лінійки MacBook
Найважливішим нововведенням стане поява перших в історії макбуків із сенсорними OLED-екранами.
Нова преміальна серія, відома під кодовими назвами K114 та K116, з робочою назвою MacBook Ultra, отримає
- екрани на 14 та 16 дюймів,
- адаптований інтерфейс macOS 27,
- буде побудована на процесорах M5 Pro та M5 Max.
Реліз пристроїв очікується наприкінці цього року або на початку 2027.
Інші ключові зміни у лінійці
Бюджетний MacBook Neo: готується наступна версія доступного лептопа, яка отримає чип A19 Pro (до слова, він дебютує в iPhone 17 Pro), збільшений обсяг оперативної пам'яті та нові варіанти кольорів корпусу.
Базовий 14-дюймовий MacBook Pro восени отримає оновлення з процесором M6, а у 2027 році вийде повністю редизайнена версія цього пристрою на базі нового покоління M7.
Серія MacBook Air: 13- та 15-дюймові моделі оновлять на базі чипів M6 у 2027 році, а перехід цієї лінійки на OLED-дисплеї заплановано орієнтовно на 2028 рік.
Оновлення настільних Mac та вплив дефіциту компонентів
Восени очікується вихід нових моноблоків iMac на базі чипів M5, а у довгостроковій перспективі Apple планує оснастити OLED-матрицями й цей тип пристроїв.
Чого очікувати професійним настільним ПК
Mac mini та Mac Studio: наразі тестуються нові конфігурації Mac mini із процесорами M5 Pro та M6, а також Mac Studio на чипах M5 Max та M5 Ultra.
Затримки постачання: через високий попит з боку ШІ-розробників та глобальний дефіцит мікросхем пам'яті (DRAM) терміни відвантаження поточних моделей затримуються на кілька місяців.
Точні терміни релізу нових поколінь залежать від стабілізації постачання компонентів.
Зазначимо, що у червні Apple вже підвищила ціни на комп'ютери Mac. На тлі здорожчання оперативної пам'яті та запуску офіційних програм лізингу обладнання аналітики передбачають можливість подальшого зростання вартості нових моделей від розробників Купертіно.