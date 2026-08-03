Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air: компания готовит новое подорожание

Apple объявила о дефиците популярных MacBook Air и уже готовит очередное повышение цен на фирменные смартфоны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.
Пока Купертино перестраивает финансовую модель, самый популярный ноутбук компании MacBook Air столкнулся с жестким дефицитом в магазинах по всему миру.
Проблема с поставками чипов оперативной памяти, ранее затронувшая Mac mini и Mac Studio, теперь полностью накрыла сегмент ноутбуков Apple.
В фирменном онлайн-магазине Apple сроки доставки новых моделей MacBook Air на базе процессора M5 сместились на 3-4 недели.
Чтобы смягчить последствия, компания пытается срочно найти новых поставщиков памяти в Китае, поднимает цены на несколько сотен долларов (в зависимости от конфигурации модели - ред.) и перенаправляет покупателей на базовые 14-дюймовые MacBook Pro.
Параллельно с этим команда Vision Products Group работает над преобразованием будущих разумных очков и гарнитур в полноценные устройства для фитнеса и контроля здоровья.
Специальные датчики смогут
Изменения ждут и линейку наушников AirPods. Компания разрабатывает новые модели со встроенными камерами и ИИ под кодовыми названиями B790 и B798.
Первые упоминания о новых наушниках с камерой уже обнаружены в коде iOS 27, а их официальный релиз может состояться в скором времени.
Лизинговая программа Apple уже несколько недель вызывает оживленную дискуссию на технорынке. Вместо единовременной оплаты полной стоимости устройства, пользователям предлагают ежемесячные фиксированные платежи.
Срок аренды составляет 12 или 24 месяца для смартфонов iPhone и Apple Watch, а также 24 или 36 месяцев для планшетов iPad и компьютеров Mac.
Основные условия программы:
В будущем Apple планирует объединить в один ежемесячный чек стоимость железа, облачного хранилища iCloud+, сервиса AppleCare и подписок Apple One.
Запуск программы, считает Гурман, произошел очень вовремя, ведь компания вынуждена поднимать цены на свою продукцию из-за глобального кризиса компонентов.
Ожидается, что первый гибкий iPhone, релиз которого планируется осенью, будет стоить более 2000 долларов. При таких условиях, отмечает техноэксперт, ежемесячный платеж в размере 60-70 долларов будет выглядеть для покупателей "более привлекательным".