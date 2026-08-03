Apple столкнулась с дефицитом MacBook Air: компания готовит новое подорожание

Масштабный дефицит MacBook Air

Пока Купертино перестраивает финансовую модель, самый популярный ноутбук компании MacBook Air столкнулся с жестким дефицитом в магазинах по всему миру.

Проблема с поставками чипов оперативной памяти, ранее затронувшая Mac mini и Mac Studio, теперь полностью накрыла сегмент ноутбуков Apple.

В фирменном онлайн-магазине Apple сроки доставки новых моделей MacBook Air на базе процессора M5 сместились на 3-4 недели.

Чтобы смягчить последствия, компания пытается срочно найти новых поставщиков памяти в Китае, поднимает цены на несколько сотен долларов (в зависимости от конфигурации модели - ред.) и перенаправляет покупателей на базовые 14-дюймовые MacBook Pro.

Умные очки для здоровья и новые AirPods

Параллельно с этим команда Vision Products Group работает над преобразованием будущих разумных очков и гарнитур в полноценные устройства для фитнеса и контроля здоровья.

Специальные датчики смогут

отслеживать движения пользователя,

анализировать физическую активность,

передавать данные в приложения.

Изменения ждут и линейку наушников AirPods. Компания разрабатывает новые модели со встроенными камерами и ИИ под кодовыми названиями B790 и B798.

Первые упоминания о новых наушниках с камерой уже обнаружены в коде iOS 27, а их официальный релиз может состояться в скором времени.

Более интересного: Apple позволит платить за iPhone частями: что известно

Подписка Apple Upgrade

Лизинговая программа Apple уже несколько недель вызывает оживленную дискуссию на технорынке. Вместо единовременной оплаты полной стоимости устройства, пользователям предлагают ежемесячные фиксированные платежи.

Срок аренды составляет 12 или 24 месяца для смартфонов iPhone и Apple Watch, а также 24 или 36 месяцев для планшетов iPad и компьютеров Mac.

Основные условия программы:

пользователь может платить ориентировочно от 34,99 долларов в месяц за базовый iPhone вместо одноразового платежа в 1199 долларов;

по истечении срока можно обменять девайс на новый, вернуть его или доплатить остаток стоимости и оставить себе;

сервис позволяет пользователям ежегодно получать новую модель без необходимости выкладывать полную сумму сраз

В будущем Apple планирует объединить в один ежемесячный чек стоимость железа, облачного хранилища iCloud+, сервиса AppleCare и подписок Apple One.

Запуск программы, считает Гурман, произошел очень вовремя, ведь компания вынуждена поднимать цены на свою продукцию из-за глобального кризиса компонентов.

Ожидается, что первый гибкий iPhone, релиз которого планируется осенью, будет стоить более 2000 долларов. При таких условиях, отмечает техноэксперт, ежемесячный платеж в размере 60-70 долларов будет выглядеть для покупателей "более привлекательным".