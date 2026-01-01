Apple визнала популярний iPhone і смарт-годинник "вінтажними": що це означає

Компанія Apple оновила список пристроїв, які отримали статус "вінтажні". До нього увійшли відразу кілька популярних продуктів, зокрема iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, а також низка інших моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Apple традиційно підтримує свої пристрої протягом тривалого часу, проте в міру старіння компанія поступово обмежує можливість їхнього обслуговування та ремонту. Для цього використовується спеціальна класифікація - "вінтажні" і "застарілі".
На офіційному сайті Apple зазначено:
Різниця між цими статусами принципова. Пристрої зі статусом "застарілі" більше не обслуговуються Apple, тоді як вінтажні моделі ще можуть бути відремонтовані, але за наявності необхідних запчастин. По суті, статус "вінтажний" означає, що можливості сервісного обслуговування поступово скорочуються.
Згідно з оновленням, до вінтажних тепер належать:
Найбільш помітним оновленням списку став iPhone 11 Pro. Незважаючи на статус "вінтажний", смартфон, як і раніше, отримує актуальні оновлення iOS і залишається найстарішою моделлю iPhone, що підтримує iOS 26.
Наразі користувачі все ще можуть звертатися в Apple за ремонтом iPhone 11 Pro. Однак занесення пристрою до списку "вінтажний" означає, що через два роки модель перейде в категорію "застарілий", після чого офіційне сервісне обслуговування стане недоступним.
